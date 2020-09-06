Доминик Тим в затяжном поединке побеждает Чилича и шагает в следующий раунд US Open

Австрийский теннисист, третья ракетка планеты Доминик Тим выходит в 1/8 финала Открытого чемпионата США. На стадии 1/16 он побеждает в четырех сетах хорвата Марина Чилича (WTA №38).

Счет встречи 3-1 (6-2; 6-2; 3-6; 6-3) в пользу победителя матча, в активе которого 9 подач на вылет, 41 виннер и 2 двойные ошибки. У его оппонента 5 эйсов, 32 виннера и 3 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Доминик Тим сыграет против представителя Канады Феликса Оже Альясима (АТР №21).