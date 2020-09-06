Азаренко: В принципе я всем довольна, но, конечно, хочу добавлять

Белорусская теннисистка, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко прокомментировала победу в 1/16 финала Открытого чемпионата США. Ее слова цитирует usopen.org:

"Я думаю, это отличная возможность играть и победить. Но у всех она одинаковая. Важно, как ты ее используешь. Я всегда иду от матча к матчу. Дорога длинная, и я по ней уже проходила. Это помогает мне оставаться в настоящем и наслаждаться моментом. Да, возможность отличная. Но я хочу сосредоточиться на каждой конкретной задачи. Думаю, это лучший способ реализовать эту возможность.

В принципе я всем довольна. Но, конечно, хочу добавлять. Важно сохранять стабильность и добавлять небольшие детали. Например, сегодня, я хорошо играла, хорошо двигалась, но вторая подача работала не очень хорошо. Я никак не могла ее почувствовать. Поэтому после матча я пошла, потренировалась и снова поймала этот ритм.

Всегда можно найти что-то, над чем нужно поработать. Я никогда не достигну совершенства. Я с этим смирилась. Но я постараюсь подобраться к нему поближе" - сказала она.