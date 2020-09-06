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Уильямс: Я стараюсь думать о том, как мне повезло оказаться в таком положении и быть Сереной
Комментарий примы мирового тенниса
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс (WTA №8) прокомментировала
"Иногда бывает труднее, иногда - проще. Когда ты Серена, то становишься целью для тура, медиа, появляется стресс. Но, как говорила Билли Джин Кинг, давление - это привилегия. Так что я бы не хотела, чтобы было иначе.
Я стараюсь думать о том, как мне повезло оказаться в таком положении и, честно, быть Сереной. Хотя и странно говорить такие вещи" - сказала она.
Напомним, что ранее Виктория Азаренко