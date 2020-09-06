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Сергей Стаховский: Камбэк Чорича - один из лучших, что я видел

Теннис
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Украинец восхищен игрой хорвата

Сергей Стаховский: Камбэк Чорича - один из лучших, что я видел
UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №173) на своей официальной странице в Твиттер коротко прокомментировал победу хорватского теннисиста Борны Чорича (АТР №6) над греком Стефаносом Циципасом (АТР №6).

"Только мне кажется, или камбэк Чорича - один из лучших, который вы когда-нибудь видели?" - написал украинец.

Напомним, что Чорич победил Циципаса на стадии 1/16 финала Открытого чемпионата США со счетом 3-2 (6-7; 6-4; 4-6; 7-5; 7-6).

Отметим, что ранее Серена Уильямс и Виктория Азаренко вышли в 1/8 финала US Open.

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В статье: Сергей Стаховский Стефанос Циципас Борна Чорич
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