Сергей Стаховский: Камбэк Чорича - один из лучших, что я видел

Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №173) на своей официальной странице в Твиттер коротко прокомментировал победу хорватского теннисиста Борны Чорича (АТР №6) над греком Стефаносом Циципасом (АТР №6).

"Только мне кажется, или камбэк Чорича - один из лучших, который вы когда-нибудь видели?" - написал украинец.

Напомним, что Чорич победил Циципаса на стадии 1/16 финала Открытого чемпионата США со счетом 3-2 (6-7; 6-4; 4-6; 7-5; 7-6).