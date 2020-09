Джоковича дисквалифицировали с US Open – он попал мячом в линейного судью

Скандальный инцидент произошел в концовке первого сета матча четвертого раунда US Open между Новаком Джоковичем и Пабло Карреньо-Буста.

Серб при счете 4:5 на приеме упустил три сет-бола, затем в гейме на своей подаче упал и серьезно повредил плечо. Карреньо-Буста сумел сделать брейк в 11-м гейме – Джокович с досады отбросил мяч в сторону и попал в горло линейному судье. Женщина начала задыхаться и кашлять.

First his shoulder and now this.@DjokerNole has accidentally hit a line judge.



What will be the punishment?#USOpen pic.twitter.com/PO5mNVo3G6