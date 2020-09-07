Джоковича дисквалифицировали с US Open – он попал мячом в линейного судью

Скандальный инцидент произошел в концовке первого сета матча четвертого раунда US Open между Новаком Джоковичем и Пабло Карреньо-Буста.

Серб при счете 4:5 на приеме упустил три сет-бола, затем в гейме на своей подаче упал и серьезно повредил плечо. Карреньо-Буста сумел сделать брейк в 11-м гейме – Джокович с досады отбросил мяч в сторону и попал в горло линейному судье. Женщина начала задыхаться и кашлять.

First his shoulder and now this.@DjokerNole has accidentally hit a line judge.



What will be the punishment?#USOpen pic.twitter.com/PO5mNVo3G6 — Tennis Channel (@TennisChannel) September 6, 2020

Судья на вышке вызвала на корт супервайзеров – после продолжительных дискуссий с Джоковичем организаторы US Open приняли решение снять теннисиста с турнира. Лидер посева не стал спорить – он пожал Карреньо-Буста руку и покинул корт. На пресс-конференцию Джокович не явился.

Новак Джокович стал лишь третьим теннисистом, дисквалифицированным с турнира Большого шлема за последние 52 года. В этой компании первая ракетка мира присоединился к Джону Макинрою (Australian Open-1990) и Штефану Кубеку (Ролан Гаррос-2000).