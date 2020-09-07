  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джоковича дисквалифицировали с US Open – он попал мячом в линейного судью
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джоковича дисквалифицировали с US Open – он попал мячом в линейного судью

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка мира со скандалом покинул американский Шлем.

Джоковича дисквалифицировали с US Open – он попал мячом в линейного судью
Новина українською

Скандальный инцидент произошел в концовке первого сета матча четвертого раунда US Open между Новаком Джоковичем и Пабло Карреньо-Буста.

Серб при счете 4:5 на приеме упустил три сет-бола, затем в гейме на своей подаче упал и серьезно повредил плечо. Карреньо-Буста сумел сделать брейк в 11-м гейме – Джокович с досады отбросил мяч в сторону и попал в горло линейному судье. Женщина начала задыхаться и кашлять.

Судья на вышке вызвала на корт супервайзеров – после продолжительных дискуссий с Джоковичем организаторы US Open приняли решение снять теннисиста с турнира. Лидер посева не стал спорить – он пожал Карреньо-Буста руку и покинул корт. На пресс-конференцию Джокович не явился.

Новак Джокович стал лишь третьим теннисистом, дисквалифицированным с турнира Большого шлема за последние 52 года. В этой компании первая ракетка мира присоединился к Джону Макинрою (Australian Open-1990) и Штефану Кубеку (Ролан Гаррос-2000).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович US Open-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...