Джоковича оштрафуют на все очки и призовые, заработанные на US Open

Накануне первая ракетка мира Новак Джокович в матче четвертого раунда Открытого чемпионата США против Пабло Карреньо-Буста попал мячом в линейного судью и был дисквалифицирован с турнира.

Теперь же организаторы US Open на официальном уровне объявили, что Джокович за инцидент с судьей будет оштрафован на все рейтинговые очки и все призовые, которые он заработал в Нью-Йорке. Серб должен был получить 180 очков и 250 тысяч долларов.

"В результате инцидента могут быть назначены дополнительные штрафы", – говорится в заявлении US Open

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

Новак Джокович второй год подряд покинул US Open после матча четвертого раунда. В 2019-м году он получил травму и не доиграл встречу со Стэном Вавринкой.