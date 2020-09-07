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Джоковича оштрафуют на все очки и призовые, заработанные на US Open

Теннис
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Последствия дисквалификации.

Джоковича оштрафуют на все очки и призовые, заработанные на US Open
Новина українською

Накануне первая ракетка мира Новак Джокович в матче четвертого раунда Открытого чемпионата США против Пабло Карреньо-Буста попал мячом в линейного судью и был дисквалифицирован с турнира.

Теперь же организаторы US Open на официальном уровне объявили, что Джокович за инцидент с судьей будет оштрафован на все рейтинговые очки и все призовые, которые он заработал в Нью-Йорке. Серб должен был получить 180 очков и 250 тысяч долларов.

"В результате инцидента могут быть назначены дополнительные штрафы", – говорится в заявлении US Open

Новак Джокович второй год подряд покинул US Open после матча четвертого раунда. В 2019-м году он получил травму и не доиграл встречу со Стэном Вавринкой.

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В статье: Новак Джокович US Open-2020
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