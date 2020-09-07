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US Open. Зверев, Чорич и Шаповалов шагнули в четвертьфинал

Теннис
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Три теннисиста стали на шаг ближе к мечте.

US Open. Зверев, Чорич и Шаповалов шагнули в четвертьфинал
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Александр Зверев на пути к первому в карьере четвертьфиналу в Нью-Йорке ожидаемо легко разбил молодого испанца Алехандро Давидовича-Фокина (6:2, 6:2, 6:1). Немец подал 18 эйсов, сделал 8 брейков и совершил 39 виннерсов.

В четвертьфинале Зверева ждет героический Борна Чорич, который в матче третьего раунда отыграл 6 матч-болов у Стефаноса Циципаса. В 1/8 финала хорват за 2 часа и 10 минут разобрался с Джорданом Томпсоном – 7:5, 6:1, 6:3.

Впервые в четвертьфинале Шлема сыграет и Денис Шаповалов. Канадец неожиданно совершил камбэк в матче с 7-м сеяным Давидом Гоффеном (6:7, 6:3, 6:4, 6:3). Шаповалов организовал 52 виннерса и реализовал 5 из 16 брейк-поинтов.

За полуфинал на US Open Шаповалов поспорит с Пабло Карреньо-Буста. Испанец прошел в 1/4 финала после дисквалификации первой ракетки мира Новака Джоковича.

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В статье: Александр Зверев Денис Шаповалов Борна Чорич US Open-2020
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