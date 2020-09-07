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Костюк получила травму и снялась с турнира в Стамбуле

Теннис
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Очень жаль.

Костюк получила травму и снялась с турнира в Стамбуле
Новина українською

Марта Костюк получила пятый номер посева в квалификации грунтового турнира WTA International в Стамбуле.

В первом раунде предварительного турнира 18-летняя украинка сегодня должна была сыграть со 174-й ракеткой мира Ольгой Данилович, но в соцсетях Костюк сообщила, что во время тренировки подвернула ногу и снялась с турнира.

В Стамбуле Костюк должна была впервые выйти на корт после мощного выступления на US Open. В Нью-Йорке украинка дошла до третьего раунда и повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Новака Джоковича дисквалифицировали с US Open.

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В статье: теннис Марта Костюк
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