Костюк получила травму и снялась с турнира в Стамбуле

Марта Костюк получила пятый номер посева в квалификации грунтового турнира WTA International в Стамбуле.

В первом раунде предварительного турнира 18-летняя украинка сегодня должна была сыграть со 174-й ракеткой мира Ольгой Данилович, но в соцсетях Костюк сообщила, что во время тренировки подвернула ногу и снялась с турнира.

В Стамбуле Костюк должна была впервые выйти на корт после мощного выступления на US Open. В Нью-Йорке украинка дошла до третьего раунда и повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема.