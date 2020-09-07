Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сумасшедший удар на US Open – соперник закричал от восторга. ВИДЕО
Мы любим теннис именно за такие моменты.
Один из лучших розыгрышей US Open-2020 произошел в концовке матча третьего раунда между Мартоном Фучовичем и Фрэнсисом Тиафо (2:6, 3:6, 2:6).
Венгр практически в безнадежной ситуации ухитрился бильярдным ударом послать мяч в корт мимо сетки. Фучович отреагировал на этот изумительный удар так, словно он удается ему каждый день, а вот Тиафо не скрывал своего восторга даже несмотря на то, что розыгрыш остался за соперником.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...