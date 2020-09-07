Сумасшедший удар на US Open – соперник закричал от восторга. ВИДЕО

Один из лучших розыгрышей US Open-2020 произошел в концовке матча третьего раунда между Мартоном Фучовичем и Фрэнсисом Тиафо (2:6, 3:6, 2:6).

Венгр практически в безнадежной ситуации ухитрился бильярдным ударом послать мяч в корт мимо сетки. Фучович отреагировал на этот изумительный удар так, словно он удается ему каждый день, а вот Тиафо не скрывал своего восторга даже несмотря на то, что розыгрыш остался за соперником.