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Сумасшедший удар на US Open – соперник закричал от восторга. ВИДЕО

Теннис
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Сумасшедший удар на US Open – соперник закричал от восторга. ВИДЕО
Новина українською

Один из лучших розыгрышей US Open-2020 произошел в концовке матча третьего раунда между Мартоном Фучовичем и Фрэнсисом Тиафо (2:6, 3:6, 2:6).

Венгр практически в безнадежной ситуации ухитрился бильярдным ударом послать мяч в корт мимо сетки. Фучович отреагировал на этот изумительный удар так, словно он удается ему каждый день, а вот Тиафо не скрывал своего восторга даже несмотря на то, что розыгрыш остался за соперником.

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В статье: US Open-2020
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