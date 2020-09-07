Долгожданный взрыв Костюк и серость Ястремской. Чем запомнились украинки на US Open?

Турнир Большого шлема в условиях пандемии коронавируса – время новых возможностей для теннисисток, которые пока не могут выбраться из тени более успешных конкуренток. У женщин в разгар COVID-19 в Нью-Йорк не осмелились приехать 28 теннисисток, включая прошлогоднюю чемпионку US Open Бьянку Андрееску, первую ракетку мира Эшли Барти, а также Элину Свитолину, Симону Халеп, Кики Бертенс, Белинду Бенчич и других заметных фигур WTA-тура.

Это был прекрасный шанс для украинок напомнить о себе, заработать хорошие призовые и улучшить свое положение в мировом рейтинге. Увы – на 100% реализовать себя в этой уникальной обстановке не удалось никому. Впервые за пять лет вторая неделя американского Шлема пройдет без теннисисток под «сине-желтым» флагом.

Костюк вернулась в третий раунд Шлема и чуть не выбила Осаку

С момента сенсационного прорыва на Australian Open 2018 года Марта Костюк никак не могла выйти в основную сетку на турнирах Большого шлема. Порой казалось, что украинку банально не возбуждает уровень соперниц в матчах квалификации, однако стоило Костюк преодолеть этот барьер (пусть и благодаря обстоятельствам), как игра Марты вновь заблистала яркими красками.

И ведь нельзя сказать, что Костюк на US Open повезло со жребием, ведь уже в первом раунде украинка столкнулась с бывшей 10-й ракеткой мира и двукратной четвертьфиналисткой Шлемов Дарьей Касаткиной. Вязкий позиционный теннис россиянки для Костюк проблемой не стал – Марта уничтожила соперницу всего за 59 минут (6:1, 6:2), а главным итогом матча стало более чем 5-кратное преимущество украинки по активно выигранным мячам (21 против 4).

Для понимания того, с кем Костюк имела дело во втором круге, хватит одной цифры – 15. Именно столько побед за последние четыре года на US Open одержала экс-теннисистка из топ-15 Анастасия Севастова. Это больше, чем у Наоми Осаки, Петры Квитовой, Элины Свитолиной и Эшли Барти. Но Костюк предпочла не обращать внимание на опыт и регалии латышки, а просто взяла и обыграла ее в двух сетах (6:3, 7:6)!

В тот день Костюк показала, насколько психологически она выросла за последние годы – Марта не сломалась ни после досадного гейма на приеме в начале второго сета, когда Севастова отыграла 7 брейк-поинтов, ни при счете 2:5 на тайбрейке. Напротив, украинка смело пошла вперед и выдала фееричную концовку решающего гейма – для начала организовала остроумный укороченный, а затем дважды «прибила» Севастову мощными диагоналями с форхенда.

Тот случай, когда счет матча не отображает то преимущество, которое было у Костюк над Севастовой.

Матч с Наоми Осакой был для Костюк своеобразным флешбэком – на своем первом мэйджоре в Мельбурне в январе 2018 года Марта в третьем круге также встречалась с 4-й сеянной (Элиной Свитолиной) и проиграла 2:6, 2:6. В этот раз ничего подобного и близко не было – Костюк почти два с половиной часа удерживала экс-первую ракетку мира на корте и заставила японку выложиться на 110% ради прохода в 1/8 финала (3:6, 7:6, 6:2).

И вновь нельзя не отметить стержень Костюк. Как много 18-летних теннисисток в матче с игроком калибра Осаки смогли бы взять себя в руки после неудачной попытки подать на второй сет? А Костюк смогла. Более того, она чуть не захватила инициативу на старте решающего сета – к сожалению, Марта с тройного брейк-поинта упустила гейм на приеме и больше Осаку не потревожила.

«Она очень хорошо играла. Мне даже страшно от того, на что она будет способна в будущем». Костюк на правильном пути, если такие слова о ней говорит сама Наоми Осака, которая вообще-то не очень часто раздает комплименты своим соперницам.

Ястремская снова захлебнулась в собственной нестабильности

То, что Даяна Ястремская в Нью-Йорке надолго не задержится, стало понятно уже после матча первого раунда против Астры Шарма. Одесситка вырвала победу на тайбрейке решающего сета (6:3, 6:7, 7:6), но сыграла с большим процентом брака, настреляв 38 невынужденных ошибок и 8 двойных. К счастью, в тот день Шарма неэффективно атаковала вторую подачу Ястремской, иначе Даяна вполне могла зачехлить ракетку уже в понедельник.

На матч второго раунда против Мэдисон Бренгл Ястремская словно и не выходила – 2:6, 3:6 с 43-мя невынужденными ошибками и всего 17-ю выигранными мячами на своей подаче. Бренгл в 90% розыгрышей просто возвращала мяч на половину корта Даяны, а дальше украинка все делала сама. И так весь матч – ауты, сетки, сетки, ауты…

Как Ястремская с ее убойным приемом ухитрилась сделать меньше брейков, чем Бренгл, которая подавала без прыжка со смешной скоростью для WTA-тура? Почему украинка не пытается играть более вариативно и постоянно сбивается на бездумные перестрелки с задней линии? Что с подачей? Похоже, поиск ответов на эти вопросы сейчас не находится в приоритете ни у самой Ястремской, ни у ее статусного тренера Саши Бажина.

К слову, Мэдисон Бренгл в следующем матче без особых шансов проиграла 93-й ракетке мира Шелби Роджерс (2:6, 4:6). Путь к матчу с Петрой Квитовой в 1/8 финала был открыт…Но не для Ястремской.

Козлова, Бондаренко, Калинина и Завацкая не прыгнули выше головы

Перед стартом турнира мы со сдержанным оптимизмом прогнозировали выход Екатерины Козловой и Екатерины Бондаренко во второй раунд с дальнейшими поражениями от топ-сеянных. Так и произошло.

Козлова уверенно разобралась с Уитни Осигве (6:3, 7:5), а в матче с Петрой Квитовой вела с брейком в первом сете и даже имела сет-бол. Увы, в тот день чешка была на высоте – двукратная чемпионка Уимблдона организовала 33 виннерса и выиграла 33 из 37 мячей с первой подачи. Даже при такой внушительной статистике Квитовой Козлова не допустила разгрома – 6:7, 2:6. Добротный US Open от теннисистки из Николаева. Лучше сыграть она вряд ли могла.

По схожему сценарию Открытый чемпионат США сложился и для Бондаренко. Екатерина не сразу включилась в матче первого раунда против Александры Киик, но после поражения в первой партии ее уже было не остановить – в двух победных сетах Бондаренко сделала 33 виннерса и допустила всего 14 невынужденных ошибок.

В матче с 8-й сеяной Петрой Мартич у Бондаренко тоже был шанс затянуть хорватку в решающий сет – в концовке второй партии опытная украинка добралась до скрытого сет-бол, однако в тот день Мартич безупречно действовала на решающих мячах и не допустила возобновления борьбы (3:6, 4:6). В 34 года Бондаренко уже непросто соответствовать нынешним скоростям WTA-тура, поэтому тот факт, что теннисистка из Кривого Рога не осталась в Нью-Йорке без победы, позволяет назвать ее выступление на турнире успешным.

Ангелина Калинина и Катарина Завацкая синхронно покинули US Open с разгромными поражениями от Каролины Плишковой (4:6, 0:6) и Елены Рыбакиной (3:6, 0:6) соответственно. Завацкая перегорела и не оказала Рыбакиной никакого сопротивления, а вот у Калининой шанс был – Ангелина в первом сете не реализовала двойной скрытый сет-бол и до конца матча больше не взяла у Плишковой ни одного гейма.

С учетом тяжелого жребия Калининой и Завацкой было сложно рассчитывать на другой сценарий, но то, что обе украинки позволяют себе выпадать из игры на 7-8 геймов подряд, показывает, что выступать на этом уровне они все еще не готовы.