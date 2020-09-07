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Впервые с 2014 году в мужском туре будет новый чемпион турнира Большого шлема

Теннис
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Узнаем в конце недели.

Впервые с 2014 году в мужском туре будет новый чемпион турнира Большого шлема
Новина українською

Накануне с US Open выбыл последний теннисист с опытом побед на турнирах Большого шлема. Речь о первой ракетке мира Новаке Джоковиче, которого дисквалифицировали с матча против Пабло Карреньо-Буста после попадания мячом в линейного судью.

Джокович был одним из шести игроков, побеждавших на Шлемах с 2014 года. В этот список также входят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стэн Вавринка и Марин Чилич.

Отметим, что у мужчин на данный момент известны только 4 из 8 участников 1/4 финала. До этой стадии в воскресенье добрались Пабло Карреньо-Буста, Денис Шаповалов, Александр Зверев и Борна Чорич.

В нижней половине турнирной сетки в четвертом раунде будут сыграны следующие матчи: Вашек Поспишил – Алекс Де Минаур, Феликс Оже-Альяссим – Доминик Тим, Маттео Берреттини – Андрей Рублев и Фрэнсис Тиафо – Даниил Медведев.

Из 12 теннисистов, продолжающих борьбу за титул на US Open, в финалах Шлемов играли только Доминик Тим и Даниил Медведев.

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В статье: Доминик Тим Даниил Медведев US Open-2020
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