Джокович ехал на US Open за титулом, а получил новый удар по имиджу

Оригинал статьи – ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Новак Джокович приехал в Нью-Йорк, готовый нажать кнопку сброса своей репутации после истории с коронавирусом на Adria Tour, и продолжить погоню за Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по количеству побед на турнирах Большого шлема. Попутно серб стремился стать в глазах своих коллег политическим лидером и реформатором мирового тенниса.

Но все планы Джоковича рухнули в один момент, когда первая ракетка мира в концовке первого сета матча четвертого раунда против Пабло Карреньо-Бусты собрал свои вещи и молча покинул Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг, не дав никаких объяснений прессе после сенсационной дисквалификации за попадание мячом в горло линейной судье.

За несколько минут до злополучного попадания в судью Джокович не взял подачу Карреньо-Буста с тройного брейк-поинта (сет-бола), а затем в гейме на своей подаче при падении повредил плечо и вызывал врача на корт. Гнев серба постепенно накапливался, а когда Карреньо-Буста сделал брейк и повел 6:5, то у первой ракетки мира окончательно сдали нервы.

Djokovic’s run of form:

- organises tournament where everyone gets coronavirus

- launches breakaway union that most players don’t want

- gets disqualified from US Open for hitting a line judge pic.twitter.com/YEPVG7hWng