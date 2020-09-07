Джокович ехал на US Open за титулом, а получил новый удар по имиджу

Оригинал статьи – ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Новак Джокович приехал в Нью-Йорк, готовый нажать кнопку сброса своей репутации после истории с коронавирусом на Adria Tour, и продолжить погоню за Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по количеству побед на турнирах Большого шлема. Попутно серб стремился стать в глазах своих коллег политическим лидером и реформатором мирового тенниса.

Но все планы Джоковича рухнули в один момент, когда первая ракетка мира в концовке первого сета матча четвертого раунда против Пабло Карреньо-Бусты собрал свои вещи и молча покинул Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг, не дав никаких объяснений прессе после сенсационной дисквалификации за попадание мячом в горло линейной судье.

За несколько минут до злополучного попадания в судью Джокович не взял подачу Карреньо-Буста с тройного брейк-поинта (сет-бола), а затем в гейме на своей подаче при падении повредил плечо и вызывал врача на корт. Гнев серба постепенно накапливался, а когда Карреньо-Буста сделал брейк и повел 6:5, то у первой ракетки мира окончательно сдали нервы.

Djokovic’s run of form:

- organises tournament where everyone gets coronavirus

- launches breakaway union that most players don’t want

- gets disqualified from US Open for hitting a line judge pic.twitter.com/YEPVG7hWng — Henry Mance (@henrymance) September 6, 2020

Джокович долго обсуждал инцидент с супервайзерами, просил оштрафовать его на гейм или даже на сет, но у официальных лиц не было другого выбора. Новак, пусть и неумышленно, но нанес урон здоровью линейной судьи. А это означает только одно – он должен был незамедлительно покинуть турнир. Что и произошло. И не важно, что речь шла о 17-кратном победителем турниров Большого шлема и единственном представителе «Большой троицы», приехавшим на US Open. Правила одни для всех.

Novak Djokovic has been defaulted from the U.S. Open after hitting a line judge with a ball pic.twitter.com/ByKxKjXG28 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 6, 2020

Вскоре после того, как Джокович перекинул через плечо две большие черные сумки для ракеток и покинул корт на стадионе имени Артура Эша, чтобы совершить долгую прогулку по совершенно пустому коридору, Александр Зверев, шестой номер посева, уже вышедший в четвертьфинал после победы над Алехандро Давидовичем Фокина, отреагировал на дисквалификацию главного фаворита US Open: «Это очень неудачное стечение обстоятельств. Джокович просто ударил по мячу, а попал в линейную судью, еще и в горло. Такой случай предусмотрен правилами. Думаю, что супервайзеры просто сделали свою работу. Думаю, он будет огорчен. Все решила пара сантиметров. Новаку очень не повезло».

Парадоксальность ситуации в том, что теннис – эта как раз та игра, где все могут решить несколько сантиметров. И мы вряд ли предполагали, что когда-нибудь будем говорить о Джоковиче и этих сантиметрах в таком контексте. Возможно, Джоковичу стоило быть более осмотрительным, зная, что у любого удара по мячу после завершения розыгрыша могут быть последствия.

Но в последнее время осторожность не была сильной стороной Джоковича. Это помогает объяснить, почему он такой непреодолимый и успешный чемпион. Ничто не доставляет ему большего удовольствия, чем то, когда соперник на другой половине корта переигрывает его. Ему удается превратить безнадежную оборонительную ситуацию в смертельную и наступательную. Вот почему Надаль после того, как он сломил Джоковича в финале Открытого чемпионата США 2013 года, сказал: «Новак невероятен. Иногда я сам задаюсь вопросом, как я могу его победить».

До воскресного фиаско у Джоковича была феноменальная победная серия 26-0 – в 2020 году он стал чемпионом ATP Cup, выиграл Australian Open, а также взял титулы в Дубае и Цинциннати. С незначительными перерывами он доминирует в туре последние 10 лет. Поэтому неудивительно, что в нем стала проявляться легкая самоуверенность. Это может быть объяснением того, как серб в один момент перечеркнул все те победы, которые он штамповал в течении этого уникального сезона.

Будучи годами третьим колесом в соперничестве Федерера и Надаля, Джокович со временем добился больших успехов как личность, так и как игрок. Новак создал отчетливую, но не менее сильную позитивную идентичность. Он погрузился в политику тенниса, взяв на себя инициативу в набросках нечетких контуров новой ассоциации игроков, которая улучшит положение его коллег-профессионалов, в том числе и тех, кто имеет средний и более низкий рейтинг.

Когда мир тенниса на шесть месяцев погрузился в изоляцию, вызванную пандемией COVID-19, Джокович пытался найти позитив в вынужденном перерыве: «Я играл, играл и играл, и я думаю, что что-то подобное должно произойти, чтобы мы все могли сделать глубокий вздох и посмотреть, что действительно является самым важным в жизни. Я имею в виду, что это действительно тронуло меня. Я был очень благодарен за этот период».

Но период пандемии, о котором Джокович так нежно отзывался, оказался отмечен любопытными ошибками. Первая произошла в середине апреля, когда серб выразил позицию против вакцинации в прямом эфире в Facebook, сказав: «Лично я против вакцинации, и я бы не хотел, чтобы кто-то заставил меня сделать вакцину, чтобы я мог путешествовать».

Позднее весной, когда официальные лица Ассоциации тенниса США (USTA) заговорили о грандиозных амбициях провести Открытый чемпионат США в запланированное время с учетом множества протоколов по охране здоровья, Джокович выступил в роли главного скептика. Он возмутился многими ограничениями, с которыми могли столкнуться теннисисты, энергично возражая против идеи, что он, как и все остальные, может быть ограничен только одним членом команды. Новак сказал сербскому каналу Prva TV, что для него будет невозможно участвовать в Открытом чемпионате США, потому что «правила, которые, мы должны уважать, чтобы находиться там и играть, являются экстремальными».

Несколько эгоистичная позиция Джоковича не понравилась многим игрокам низшего эшелона, которые в условиях коронавируса особенно пострадали от экономических проблем и надеялись на шанс снова выйти на корт – именно те теннисисты, которых серб намеревался представлять и бороться за их интересы, когда его ассоциация игроков вступит в игру.

Самым большим просчетом Джоковича стала организация злополучной серии выставочных турниров Adria Tour. Хотя сербское правительство дало зеленый свет мероприятию, вопиющее отсутствие социального дистанцирования (теннисисты во главе с Джоковичем были замечены танцующими с голым торсом в переполненном ночном клубе Белграда) привело к ряду положительных тестов на COVID-19. Среди зараженных коронавирусом были Джокович и его жена, хотя у них не было никаких симптомов болезни.

«Мы пытались сделать что-то с правильными намерениями», - сказал Джокович, ссылаясь на благотворительные цели тура. Но многие были разочарованы тем, что они восприняли слова серба, как предположение том, что Adria Tour не мог быть плохой идеей, потому что это была его идея.

Джокович приехал в Нью-Йорк, нуждаясь в победах не только на корте, но и в своих подпорченных отношениях с общественностью. И спустя полторы недели по прибытию в США он добился двойного успеха – стал чемпионом Western & Southern Open и объявил о создании Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).

«Я горжусь тем, что нам это удалось», – говорил серб. «Это не моя идея или идея [соучредителя] Вашека Поспишила. Мы просто выполняли то, что предыдущие поколения пытались сделать за последние 20 с лишним лет, и им не удалось совершить этот последний шаг».

Джокович также спел другую песенку об Открытом чемпионате США и Нью-Йорке после того, как сглаживание кривой пандемии позволило должностным лицам USTA провести турнир с немного менее обременительными ограничениями. Он говорил о том, как сильно он любит Нью-Йорк, говорил, что все время надеялся приехать и сыграть на американском Шлеме.

«Я поздравляю USTA, ATP, всех, кто участвовал в этом», - отмечал Джокович. «Это непросто ... Вы знаете, это касается не только нас – игроков из топ-100. Это касается теннисной экосистемы в целом».

Джоковичу нравится слово «экосистема», и, похоже, ему нравилась экосистема, созданная для игроков USTA в Национальном теннисном центре. Как сеяный теннисист, у него был роскошный люкс для себя и своей команды. Он приезжал в Национальный теннисный центр из арендованного дома, выражая сочувствие подавляющему большинству игроков, которым приходилось терпеть, «не имея возможности открыть окно и находясь в отеле в маленькой комнате».

Энди Маррей решил отказаться от аренды дома из-за «астрономической стоимости». Британец говорил, что доволен гостиницей. Будучи борцом за права женщин, Маррей также сказал СМИ, что он не будет подписываться на новую ассоциацию Джоковича, потому что игроки-женщины не были вовлечены в планы, которые Джокович продвигал.

«Я думаю, что они [Джокович и Поспишил] чувствовали, что должны делать то, что лучше для них», - говорит чемпионка US Open-2017 Слоан Стивенс. «Женщины не участвовали в этом».

Победа – тонизирующее средство, хорошее лекарство от практически любого испытания в жизни спортсмена. Та серия из 26 побед подряд в сезоне-2020 стала мощным катализатором чувства самоуверенности. Легко понять, как он мог привыкнуть к этому. Это могло вызвать у человека высокомерие, заставив его думать, что он непогрешим.

А оказалось, что это совсем не так.