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На матчи Ролан Гаррос допустят 5000 зрителей

Теннис
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Матчи квалификации будут проходить при пустых трибунах

На матчи Ролан Гаррос допустят 5000 зрителей
Новина українською

В Сеть утекли первые подробности о проведении "Ролан Гаррос", сообщает We Are Tennis в "Твиттере".

По данным источника, на матчи, которые будут проходить на кортах имени Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен будет допущено 5000 зрителей, на корт имени Симон Матьё — 1500 зрителей. Всех посетителей обяжут надевать маски. Каждая арена будет разделена на три закрытые зоны, переход между которыми невозможен. Сообщается, что матчи квалификации будут проходить при пустых трибунах.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября.

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В статье: Ролан Гаррос
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