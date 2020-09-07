Беккер - Джоковичу: Брат, ты совершил ошибку и заплатил высокую цену

Бывший тренер Новака Джоковича, экс первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал дисквалификацию серба за попадание мячом в линейного судью в матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

"Брат, ты совершил ошибку и заплатил высокую цену для теннисиста, будучи снятым прямо с матча. Ты публично извинился перед лайнсвумен (хорошо, что она в порядке), US Open, который урегулировал ситуацию, другими игроками и всеми, кто любит теннис. Никто не идеален, и иногда мы сами забываем об этом. Передохни и вынеси из этого урок", — написал Беккер на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.