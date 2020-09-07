  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Беккер - Джоковичу: Брат, ты совершил ошибку и заплатил высокую цену
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беккер - Джоковичу: Брат, ты совершил ошибку и заплатил высокую цену

Теннис
(1 голосов)

Серб покинул корт сразу после инцидента

Беккер - Джоковичу: Брат, ты совершил ошибку и заплатил высокую цену
Новина українською

Бывший тренер Новака Джоковича, экс первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал дисквалификацию серба за попадание мячом в линейного судью в матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

"Брат, ты совершил ошибку и заплатил высокую цену для теннисиста, будучи снятым прямо с матча. Ты публично извинился перед лайнсвумен (хорошо, что она в порядке), US Open, который урегулировал ситуацию, другими игроками и всеми, кто любит теннис. Никто не идеален, и иногда мы сами забываем об этом. Передохни и вынеси из этого урок", — написал Беккер на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Борис Беккер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...