  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Тим и Медведев вышли в четвертьфинал US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тим и Медведев вышли в четвертьфинал US Open

Теннис
(2 голосов)

В Нью-Йорке сформировалась восьмерка претендентов на титул.

Тим и Медведев вышли в четвертьфинал US Open
Новина українською

Второй номер посева Доминик Тим в трех сетах разбил Феликса Оже-Альяссима (7:6, 6:1, 6:1) и повторил личный рекорд на US Open. Австриец сделал 6 брейков, проиграл один гейм на своей подаче и организовал 23 виннерса.

Следующим соперником Тима станет дебютант четвертьфиналов на Шлемах Алекс Де Минаур. Австралиец в четвертом круге переиграл Вашека Поспишила (7:6, 6:3, 6:2). Ключевым в матче стал тайбрейк первого сета, по ходу которого Де Минаур отыгрался со счета 2:6.

Победитель матча Тим – Де Минаур в полуфинале US Open сыграет с россиянином. Это стало неизбежным после вчерашних побед Андрея Рублева и Даниила Медведева – Рублев взял реванш у Маттео Берреттини (4:6, 6:3, 6:3, 6:3), а Медведев разгромил Фрэнсиса Тиафо (6:4, 6:1, 6:0).

Накануне пары 1/4 финала сформировались и в верхней половине турнирной сетки. В рамках сегодняшнего игрового дня Александр Зверев сыграет с Борной Чоричем, а Пабло Карреньо-Буста попробует остановить Дениса Шаповалова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доминик Тим Даниил Медведев US Open-2020
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...