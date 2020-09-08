Тим и Медведев вышли в четвертьфинал US Open

Второй номер посева Доминик Тим в трех сетах разбил Феликса Оже-Альяссима (7:6, 6:1, 6:1) и повторил личный рекорд на US Open. Австриец сделал 6 брейков, проиграл один гейм на своей подаче и организовал 23 виннерса.

Следующим соперником Тима станет дебютант четвертьфиналов на Шлемах Алекс Де Минаур. Австралиец в четвертом круге переиграл Вашека Поспишила (7:6, 6:3, 6:2). Ключевым в матче стал тайбрейк первого сета, по ходу которого Де Минаур отыгрался со счета 2:6.

Победитель матча Тим – Де Минаур в полуфинале US Open сыграет с россиянином. Это стало неизбежным после вчерашних побед Андрея Рублева и Даниила Медведева – Рублев взял реванш у Маттео Берреттини (4:6, 6:3, 6:3, 6:3), а Медведев разгромил Фрэнсиса Тиафо (6:4, 6:1, 6:0).

Накануне пары 1/4 финала сформировались и в верхней половине турнирной сетки. В рамках сегодняшнего игрового дня Александр Зверев сыграет с Борной Чоричем, а Пабло Карреньо-Буста попробует остановить Дениса Шаповалова.