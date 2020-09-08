Барти не будет защищать титул на Ролан Гаррос

Эшли Барти официально объявила, что пропустит Ролан Гаррос, действующей чемпионкой которого она является. Ранее Барти снялась и с US Open.

По словам Барти, у ее решения две причины – угроза здоровью в связи с пандемией коронавируса и невозможность полноценно подготовиться к турниру из-за закрытия границ штатов Австралии.

По состоянию на 8 сентября с Ролан Гаррос снялись 11 теннисистов – 9 женщин и 2 мужчин, включая Роджера Федерера.

Открытый чемпионат Франции по теннису должен пройти в Париже с 27 сентября по 11 октября.