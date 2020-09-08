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Барти не будет защищать титул на Ролан Гаррос
Первая ракетка мира не приедет во Францию.
Эшли Барти официально объявила, что пропустит Ролан Гаррос, действующей чемпионкой которого она является. Ранее Барти снялась и с US Open.
По словам Барти, у ее решения две причины – угроза здоровью в связи с пандемией коронавируса и невозможность полноценно подготовиться к турниру из-за закрытия границ штатов Австралии.
По состоянию на 8 сентября с Ролан Гаррос снялись 11 теннисистов – 9 женщин и 2 мужчин, включая Роджера Федерера.
Открытый чемпионат Франции по теннису должен пройти в Париже с 27 сентября по 11 октября.