Впервые в истории три мамы вышли в четвертьфинал турнира Большого шлема

Накануне до 1/4 финала на Открытом чемпионате США добрались три теннисистки-матери – Серена Уильямс в трех сетах обыграла Марию Саккари, Виктория Азаренко оформила волевую победу над Каролиной Муховой, а Цветана Пиронкова в решающей партии добила Ализе Корне.

Таким образом, впервые в истории в 1/4 финала на турнире Большого шлема сыграют три мамы. У Серены Уильямс дочь, а Азаренко и Пиронкова воспитывают мальчиков.

For the first time in Grand Slam history, three moms are into the quarterfinal.



1. Serena Williams

2. Victoria Azarenka

3. Tsvetana Pironkova