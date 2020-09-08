Фанаты Джоковича устроили травлю судье, в которую он попал мячом на US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович в воскресенье со скандалом вылетел с US Open – серб в концовке первого сета матча четвертого раунда против Пабло Карреньо-Буста попал мячом в горло линейной судье и был дисквалифицирован с турнира.

Болельщики Джоковича нашли в Instagram аккаунт судьи и засыпали ее страницу оскорбительными комментариями, в том числе и насмешками над смертью ее сына.

Джоковичу пришлось в Твиттере обратиться к своим болельщикам с просьбой прекратить травлю женщины.

«Помните, что судья, вчера получившая удар мячом, тоже нуждается в нашей общей поддержке. Она совершенно ни в чем не виновата. Я прошу вас проявить к ней заботу и поддержать ее», - написал теннисист.