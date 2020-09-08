Стамбул. Завацкая разгромлена в первом раунде

Третье поражение подряд для Катарины Завацкой в первом раунде турнира WTA International в Стамбуле организовала 94-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса Хиберт. Матч продолжался 1 час и 11 минут и завершился поражением украинки в двух сетах (1:6, 2:6).

Завацкая в матче с испанкой проиграла 7 геймов на своей подаче, а на приеме сумела ответить сопернице только двумя брейками.

За выступление в Стамбуле Катарина Завацкая заработала 2600 евро призовых и 1 очко в рейтинг WTA.

В среду на TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul матчем с Данкой Ковинич стартует Екатерина Бондаренко.