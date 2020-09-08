На ATP турнир в Гамбурге допустят 2300 зрителей

Матчи турнира ATP в Гамбурге (Германия) будут проходить в присутствии зрителей, сообщает журналист Михал Самульски на своей странице в "Твиттере".

По данным источника, на центральный корт теннисного стадиона "Ротенбаум" будут допущены 2300 зрителей. При этом матчи на втором и третьем кортах будут проведены при пустых трибунах.

Турнир пройдёт с 21 по 27 сентября.

В заявку турнира включены: грек Стефанос Циципас, южноафриканец Кевин Андерсон, канадец Феликс Оже-Альяссим, испанцы Роберто Баутиста-Агут и Пабло Карреньо-Буста, итальянец Фабио Фоньини, бельгиец Давид Гоффен, американцы Джон Иснер и Тейлор Фритц, француз Гаэль Монфис и грузин Николоз Басилашвили.