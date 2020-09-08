Беккер — об инциденте с Джоковичем: Новак шёл к 18-й победе на турнирах серии Большого шлема

Бывший тренер Новака Джоковича экс первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал дисквалификацию серба с US Open за попадание мячом в линейного судью.

"Шокирован, как и все остальные. Мы с Новаком давно знакомы и зовём друг друга семьёй. Это, наверное, самый сложный момент в его карьере.

Он нарушил правила, и организаторы приняли верное решение. Хорошо, что на матче не было зрителей. У него есть привычка отправлять мяч в сторону трибун, из-за чего кипело недовольство.

Он был в лучшей форме, не проиграл ни одного матча в сезоне и шёл к 18-й победе на турнирах „Большого шлема“. Теперь всё потеряно, он уехал домой. Но мы уже знаем, что у нас будет новый победитель. ТБШ — сумасшедший турнир", — приводит слова Беккера Yahoo Sports.