Осака и Брэди – в полуфинале US Open

Наоми Осака ожидаемо не встретила серьезного сопротивления со стороны 93-й ракетки мира Шелби Роджерс. Японка выиграла в двух сетах (6:3, 6:4) за 1 час и 21 минуту и вышла в свой третий полуфинал на турнирах Большого шлема.

Осака в матче 1/4 финала подала 7 эйсов, реализовала 3 из 5 брейк-поинтов, проиграла один гейм на своей подаче, а также сделала 24 виннерса при всего 8 невынужденных ошибках.

Дженнифер Брэйди в своем первом четвертьфинале на Шлемах комфортно разобралась с Юлией Путинцевой (6:3, 6:2). Теннисистки провели на корте 1 час и 11 минут.

Брэйди на пути к полуфиналу сделала 5 брейков и упустила 2 гейма на своей подаче. Также американца в три раза превзошла соперницу повиннерсам – 22 против 7.