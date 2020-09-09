Три украинки сыграют в квалификации Ролан Гаррос

В заявку квалификации Ролан Гаррос попали три теннисистки из Украины – Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Четвертой, вероятней всего, станет Дарья Снигур, которую от дебюта на турнире Большого шлема отделяют два отказа. Пока же чемпионка юниорского Уимблдона находится в альтернативном списке.

В основной сетке Ролан Гаррос-2020 Украину гарантировано представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая.

Открытый чемпионат Франции по теннису должен пройти в Париже с 27 сентября по 11 октября. Старт квалификации запланирован на 21 сентября.