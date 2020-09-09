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Бондаренко уступила на старте турнира в Стамбуле

Теннис
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Украинка не смогла обыграть представительницу Черногории

Бондаренко уступила на старте турнира в Стамбуле
Новина українською

В первом круге турнира в Стамбуле украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла черногорке Данке Ковинич.

Соперницы провели на корте около 1,5 часа. Бондаренко реализовала 3 из 3 своих брейкпоинтов, а Ковинич воспользовалась 6 из 11 шансов на брейк.

Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина, SR) - Данка Ковинич (Черногория) 5-7, 2-6

Вчера в парной встрече Катерина Бондаренко не смогла обыграть Катарину Завацкую.

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В статье: Катерина Бондаренко
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