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Бондаренко уступила на старте турнира в Стамбуле
Украинка не смогла обыграть представительницу Черногории
В первом круге турнира в Стамбуле украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла черногорке Данке Ковинич.
Соперницы провели на корте около 1,5 часа. Бондаренко реализовала 3 из 3 своих брейкпоинтов, а Ковинич воспользовалась 6 из 11 шансов на брейк.
Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина, SR) - Данка Ковинич (Черногория) 5-7, 2-6
Вчера в парной встрече Катерина Бондаренко не смогла обыграть Катарину Завацкую.
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