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Первая ракетка мира Эшли Барти досрочно завершила сезон

Теннис
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Такое решение теннисистка приняла из-за распространения COVID-19

Первая ракетка мира Эшли Барти досрочно завершила сезон
Новина українською

Лидер мирового рейтинга WTA Эшли Барти приняла решение более не выступать на официальных соревнованиях в 2020 году. Соответствующее решение австралийка приняла по причине распространения коронавируса.

"Решение было непростым, но теперь я с нетерпением жду предсезонной подготовки и начала нового сезона в Австралии. 2020 год оказался тяжёлым для всех. Здоровье и благополучие моей семьи и команды всегда будут моим приоритетом. Спасибо моим фанатам за вашу постоянную поддержку, не могу дождаться, чтобы снова сыграть для вас", — написала теннисистка на своей странице в "Инстаграме".

В текущем сезоне 24-летняя Барти провела 14 матчей, в которых одержала 11 побед. Эшли сыграла на четырёх турнирах — в Брисбене, Аделаиде (титул), Дохе (полуфинал) и на Australian Open (полуфинал).

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В статье: Эшли Барти
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