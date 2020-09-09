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Серена Уильямс легко обыграла Пиронкову и вышла в полуфинал US Open
Соперница американки пока неизвестна
Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США. 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" в матче 1/4 финала нанесла поражение представительнице Болгарии Цветане Пиронковой.
Серена Уильямс - Цветане Пиронкова 4:6, 6:3, 6:2.
Соперницы провели на корте 2 часа 14 минут. Восьмая ракетка мира Уильямс выполнила 20 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из девяти. Пиронкова, не игравшая более трёх лет и не имеющая рейтинга, 4 раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-поинта из пяти.
За путёвку в финал Уильямс поборется с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия).