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Тим и Медведев встретятся в полуфинале US Open

Теннис
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Два фаворита турнира разыграют путевку в финал от нижней половины турнирной сетки.

Тим и Медведев встретятся в полуфинале US Open
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Доминик Тим в трех сетах (6:1, 6:2, 6:4) за 2 часа и 7 минут разбил Алекса Де Минаура и впервые пробился в 1/2 финала на US Open.

Австриец на пути к победе реализовал 7 брейк-поинтов, отдал 2 гейма на своей подаче, а также подал 11 эйсов и существенно превзошел соперника по активно выигранным мячам (43 против 17).

Даниил Медведев за 2 часа и 27 минут выиграл российское дерби у своего друга Андрея Рублева (7:6, 6:3, 7:6). Ключевым стал тайбрейк первого сета, в котором Медведев отыгрался со счета 2:5.

Финалист US Open-2019 в матче с Рублевым не допустил на своей подаче ни одного брейк-поинта. В активе Медведева 16 эйсов, 50 виннерсов и 89% выигранных очков с первой подачи.

Победитель матча Тим – Медведев в финале US Open сыграет с Александром Зверевым или Пабло Карреньо-Буста.

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В статье: Доминик Тим Даниил Медведев US Open-2020
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