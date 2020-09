Ястремская завершила сотрудничеством с тренером Бажиным

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в Твиттере сообщила, что именитый немецкий специалист Саша Бажин больше не является ее тренером.

"Я бы хотела анонсировать, что после US Open, я решила прекратить сотрудничество с Сашей Бажиным. Я хочу поблагодарить его за все и пожелать ему удачи. Это был хороший опыт для меня", - написала украинка.

I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me.???????? pic.twitter.com/siDNJ1rc3W