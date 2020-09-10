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Серена Уильямс приняла подачу левой рукой – и выиграла розыгрыш! ВИДЕО

Теннис
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Легендарная американка способна и не на такое.

Серена Уильямс приняла подачу левой рукой – и выиграла розыгрыш! ВИДЕО
Новина українською

Накануне Серена Уильямс в трех сетах обыграла Цветану Пиронкову (4:6, 6:3, 6:2) и в 11-й раз подряд вышла в полуфинал US Open.

В начале решающего сета Уильямс-младшая выиграла очко, приняв подачу Пиронковой левой рукой!

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В статье: Серена Уильямс US Open-2020
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