ATP добавила в календарь на 2020 год 4 новых турнира

Пресс-служба ATP представила обновлённый календарь турниров. Были добавлены 4 новых турнира — два пройдут в Кёльне (Германия), по одному — на Сардинии (Италия) и в Нур-Султане (Казахстан). Соревнования в Кёльне и Нур-Султуне пройдут на харде, итальянский турнир состоится на грунтовом покрытии.

Обновлённый календарь турниров на 2020 год

8 сентября — Кицбюэль.

14 сентября — Рим.

21 сентября — Гамбург.

27 сентября — "Ролан Гаррос".

12 октября — Санкт-Петербург, Сардиния, Кёльн.

19 октября — Кубок Кремля, Антверпен, Кёльн.

26 октября — Вена, Нур-Султан.

2 ноября — Париж.

8 ноября — София.

15 ноября — Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

Ранее ATP подтвердила, что Next Gen ATP Finals в Милане в этом сезоне не состоится.