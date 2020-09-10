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ATP добавила в календарь на 2020 год 4 новых турнира

Теннис
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Первый пройдет в октябре

ATP добавила в календарь на 2020 год 4 новых турнира
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Пресс-служба ATP представила обновлённый календарь турниров. Были добавлены 4 новых турнира — два пройдут в Кёльне (Германия), по одному — на Сардинии (Италия) и в Нур-Султане (Казахстан). Соревнования в Кёльне и Нур-Султуне пройдут на харде, итальянский турнир состоится на грунтовом покрытии.

Обновлённый календарь турниров на 2020 год
8 сентября — Кицбюэль.
14 сентября — Рим.
21 сентября — Гамбург.
27 сентября — "Ролан Гаррос".
12 октября — Санкт-Петербург, Сардиния, Кёльн.
19 октября — Кубок Кремля, Антверпен, Кёльн.
26 октября — Вена, Нур-Султан.
2 ноября — Париж.
8 ноября — София.
15 ноября — Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

Ранее ATP подтвердила, что Next Gen ATP Finals в Милане в этом сезоне не состоится.

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В статье: ATP
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