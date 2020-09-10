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Бажин прокомментировал прекращение сотрудничества с Ястремской

Теннис
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Теннисистка будет искать себе нового тренера

Бажин прокомментировал прекращение сотрудничества с Ястремской
Новина українською

Саша Бажин, бывший тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской, в Twitter прокомментировал расставание со своей подопечной.

"Хочу верить, что мы оба хотели одного и того же, но наши пути разошлись. Конечно, я многому у тебя научился также хочу поблагодарить всю твою семью за доверие мне. Я также уверен, что не видя друг друга и не тренируясь вместе 6 месяцев, мы отдалились больше, чем стали ближе как одна команда. Хочу поблагодарить Марино, с которым я надеюсь в будущем тренировать игроков... Подобные вещи случаются и я желаю Даяне и ее новой команде всего самого лучшего".

Ранее Ястремская завершила сотрудничеством с тренером Бажиным.

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В статье: Даяна Ястремская Саша Бажин
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