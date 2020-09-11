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Азаренко не пустила Серену Уильямс в финал US Open

Теннис
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Американка вновь осталась без домашнего Шлема

Азаренко не пустила Серену Уильямс в финал US Open
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Виктория Азаренко и Серена Уильямс в полуфинале US Open проводили 23-й очный матч с 2008 года и первый за 5 лет на турнире Большого шлема. На мэйджорах Уильямс-младшая вела у Азаренко со счетом 10:0, но с 11-й попытки белоруска таки прошла этот барьер.

Матч затянулся на максимальные три сета и завершился волевой победой Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3. После разгрома в первом сете белоруска до конца матча сделала три брейка, а на своей подаче отыграла единственный брейк-поинт на старте второй партии.

На пути к первому за 7 лет финалу на турнире Большого шлема Азаренко подала 2 эйса, выиграла 67% очков с первой подачи, сделала три брейка, организовала 24 виннерса и допустила 17 невынужденных ошибок.

За титул на US Open Виктория Азаренко в субботу поспорит с Наоми Осакой.

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В статье: Серена Уильямс Виктория Азаренко US Open-2020
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