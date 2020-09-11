  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Осака прорвалась в финал US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осака прорвалась в финал US Open

Теннис
(1 голосов)

Японка в третий раз в карьере поспорит за титул Большого шлема

Осака прорвалась в финал US Open
Новина українською

В полуфинале US Open Наоми Осака за 2 часа и 11 минут остановила сенсационную американку Дженнифер Брэйди – 7:6, 3:6, 6:3.

За первый сет теннисистки на двоих заработали лишь один брейк-поинт, а на тайбрейке Брэйди смогла выиграть у Осаки только один мяч.

Судьбу второй партии решил поздний брейк от Брэйди, а в решающем сете Осака быстро повела 4:1 и без проблем защитила свое преимущество.

Осака в полуфинале подала 9 эйсов, выиграла 84% очков с первой подачи, а также сделала 35 виннерсов (у Брэйди столько же) и совершила 17 невынужденных ошибок (25 у американки).

Наоми Осака в матче с Викторией Азаренко поспорит за свой второй титул на US Open. Впервые в Нью-Йорке японка выиграла в 2018 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наоми Осака Дженнифер Брэйди US Open-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...