Осака прорвалась в финал US Open

В полуфинале US Open Наоми Осака за 2 часа и 11 минут остановила сенсационную американку Дженнифер Брэйди – 7:6, 3:6, 6:3.

За первый сет теннисистки на двоих заработали лишь один брейк-поинт, а на тайбрейке Брэйди смогла выиграть у Осаки только один мяч.

Судьбу второй партии решил поздний брейк от Брэйди, а в решающем сете Осака быстро повела 4:1 и без проблем защитила свое преимущество.

Осака в полуфинале подала 9 эйсов, выиграла 84% очков с первой подачи, а также сделала 35 виннерсов (у Брэйди столько же) и совершила 17 невынужденных ошибок (25 у американки).

Наоми Осака в матче с Викторией Азаренко поспорит за свой второй титул на US Open. Впервые в Нью-Йорке японка выиграла в 2018 году.