  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Азаренко: Хочу вдохновлять своего ребенка
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Азаренко: Хочу вдохновлять своего ребенка

Теннис
(1 голосов)

Белоруска прокомментировала свой выход в финал US Open

Азаренко: Хочу вдохновлять своего ребенка
Новина українською

В 1/2 финала Открытого чемпионата США Виктория Азаренко в 5-й раз в карьере обыграла Серену Уильямс (1:6, 6:3, 6:3) и впервые за 7 лет вышла в финал на турнире Большого шлема.

"Семь – мое любимое число, так что так и должно быть.

Очень благодарна сыграть с такой чемпионкой в полуфинале. Путь к финалу требует, чтобы вы обыгрывали лучших игроков, и сегодня определенно был такой день.

Надеюсь, моя победа вдохновит женщин идти за своими мечтами. Быть родителем – самое важное, но я также теннисистка и боец на корте. Я хочу следовать своим личным мечтам и вдохновлять своего ребенка.

Быть мамой – самое сложное, поэтому, как только вы найдете баланс, то сможете делать все, что угодно.

Очень рада сыграть с Осакой в финале. Это будет супер весело. Она очень невероятно играет. Финал – это благословение и отличный шанс, поэтому я извлеку из этого все удовольствие", - цитирует Азаренко официальный сайт WTA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктория Азаренко US Open-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...