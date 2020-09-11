Азаренко: Хочу вдохновлять своего ребенка

В 1/2 финала Открытого чемпионата США Виктория Азаренко в 5-й раз в карьере обыграла Серену Уильямс (1:6, 6:3, 6:3) и впервые за 7 лет вышла в финал на турнире Большого шлема.

"Семь – мое любимое число, так что так и должно быть.

Очень благодарна сыграть с такой чемпионкой в полуфинале. Путь к финалу требует, чтобы вы обыгрывали лучших игроков, и сегодня определенно был такой день.

Надеюсь, моя победа вдохновит женщин идти за своими мечтами. Быть родителем – самое важное, но я также теннисистка и боец на корте. Я хочу следовать своим личным мечтам и вдохновлять своего ребенка.

Быть мамой – самое сложное, поэтому, как только вы найдете баланс, то сможете делать все, что угодно.

Очень рада сыграть с Осакой в финале. Это будет супер весело. Она очень невероятно играет. Финал – это благословение и отличный шанс, поэтому я извлеку из этого все удовольствие", - цитирует Азаренко официальный сайт WTA.