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Осака: Становлюсь более уверенной в себе

Теннис
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Слова японки после выхода в финал US Open

Осака: Становлюсь более уверенной в себе
Новина українською

Наоми Осака на пути к третьему в карьере финалу на турнире Большого шлема в трех сетах (7:6, 3:6, 6:3) обыграла Дженнифер Брэйди.

"Я бы сказала, что моя ментальность сильно изменилась. Я чувствую, что многому научилась через взлеты и падения. Будет интересно посмотреть, что произойдет в финале.

Определенно, я становлюсь более уверенной в себе. Я знаю, что как только дело дойдет до третьего сета, и если я буду сохранять спокойствие, то матч может завершиться в мою пользу.

После карантина я не особо забочусь о том, выиграю я или проиграю, если знаю, что прикладываю 100% усилий", - сказала японка.

За титул в Нью-Йорке Наоми Осака сыграет с Викторией Азаренко. Теннисистки перед US Open должны были встретиться в финале на перенесенном турнире в Цинциннати, но Осака не вышла на решающий матч из-за травмы.

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В статье: Наоми Осака US Open-2020
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