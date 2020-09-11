Свитолина выступит на новом турнире WTA в Чехии

Имя Элины Свитолиной появилось в предварительном списке нового турнира WTA в Остраве (Чехия) категории Premier с призовым фондом $528,500.

Помимо украинки на харде в Чехии с 19 по 25 октября планируют сыграть еще как минимум две теннисистки из топ-20 мирового рейтинга – Мэдисон Киз и Елена Рыбакина.

Свитолина на следующей неделе на турнире в Риме впервые выйдет на корт после возвращения WTA-тура из карантина. Также до старта на Ролан Гаррос первая ракетка Украины планирует сыграть в Страсбурге.