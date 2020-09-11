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Свитолина выступит на новом турнире WTA в Чехии

Теннис
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У Элины будет шанс стать первой чемпионкой в истории Остравы

Свитолина выступит на новом турнире WTA в Чехии
Новина українською

Имя Элины Свитолиной появилось в предварительном списке нового турнира WTA в Остраве (Чехия) категории Premier с призовым фондом $528,500.

Помимо украинки на харде в Чехии с 19 по 25 октября планируют сыграть еще как минимум две теннисистки из топ-20 мирового рейтинга – Мэдисон Киз и Елена Рыбакина.

Свитолина на следующей неделе на турнире в Риме впервые выйдет на корт после возвращения WTA-тура из карантина. Также до старта на Ролан Гаррос первая ракетка Украины планирует сыграть в Страсбурге.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ястремская завершила сотрудничеством с тренером Бажиным.

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В статье: Элина Свитолина
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