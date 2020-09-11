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Серена Уильямс подтвердила участие в Ролан Гаррос

Теннис
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Легендарная американка приедет в Париж

Серена Уильямс подтвердила участие в Ролан Гаррос
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Уильямс-младшая в полуфинале US Open в трех сетах проиграла Виктории Азаренко (6:1, 3:6, 3:6). До матча с белоруской Серена на турнирах Большого шлема выиграла 94 из 95 матчей, в которых взяла первый сет со счетом 6:0 или 6:1.

"Я очень мощно начала. Она просто продолжала бороться. Она перестроилась и играла все лучше и лучше

Само собой, я разочарована. С другой стороны, сегодня я сделала все возможное. Мне кажется, в других случаях я была близка к победе и могла выступить лучше.

Ролан Гаррос? Безусловно, я собираюсь в Париж", - приводит слова Серены официальный сайт US Open.

На Ролан Гаррос Серена Уильямс в прошлом году в третьем раунде проиграла Софии Кенин.

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В статье: Серена Уильямс Ролан Гаррос
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