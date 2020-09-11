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Бушар впервые с октября 2018 года вышла в полуфинал турнира WTA

Теннис
(1 голосов)

Канадка одержала победу в трехсетовом матче

Бушар впервые с октября 2018 года вышла в полуфинал турнира WTA
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Канадская теннисистка Эжени Бушар, пробившаяся в основную сетку турнира в Стамбуле (Турция) через квалификацию, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич.

Стамбул. Женщины

Эжени Бушар - Данка Ковинич 3:6, 6:4, 7:5

Продолжительность противостояния составила 2 часа 59 минут. Эжени ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету её соперницы 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

Бушар вышла в полуфинал турнира WTA впервые с октября 2018 года. Тогда она добралась до данной стадии на турнире в Люксембурге, где в трёх сетах проиграла немке Юлии Гёргес.

За выход в финал соревнований в Стамбуле канадка поспорит с победительницей поединка Полона Херцог (Словения, 3) — Паула Бадоса (Испания).

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В статье: Эжени Бушар
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