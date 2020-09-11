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Осака снялась с турнира в Риме

Теннис
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Японка вышла в финал US Open

Осака снялась с турнира в Риме
Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Риме, сообщает "Большой теннис Украины".

Напомним, японка пробилась в финал Открытого чемпионата США, где завтра, 12 сентября, встретится с белоруской Викторией Азаренко. Получившая уайлд-кард представительница Беларуси и уступившая ей в полуфинале US Open американка Серена Уильямс по-прежнему числятся в списке участников турнира в Риме.

В полуфинальном матче US Open Осака со счётом 7:6, 3:6, 6:3 обыграла американку Дженнифер Брэйди.

Турнир в Риме пройдёт с 14 по 21 сентября.

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В статье: Наоми Осака
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