Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Риме, сообщает "Большой теннис Украины".

Напомним, японка пробилась в финал Открытого чемпионата США, где завтра, 12 сентября, встретится с белоруской Викторией Азаренко. Получившая уайлд-кард представительница Беларуси и уступившая ей в полуфинале US Open американка Серена Уильямс по-прежнему числятся в списке участников турнира в Риме.

В полуфинальном матче US Open Осака со счётом 7:6, 3:6, 6:3 обыграла американку Дженнифер Брэйди.

Турнир в Риме пройдёт с 14 по 21 сентября.