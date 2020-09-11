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Федерер вернулся к тренировкам после травмы

Теннис
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Швейцарец тренируется не более 45 минут в день

Федерер вернулся к тренировкам после травмы
Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарский теннисист Роджер Федерер вернулся к тренировкам после операции на колене, сообщает Tages Anzeiger. На следующей неделе бывшая первая ракетка мира намерен дважды потренироваться на корте. Каждое занятие будет длиться по 45 минут.

Роджер признался, что его цель выступить на Открытом чемпионате Австралии в январе 2021 года остаётся в силе.

Федерер перенёс операцию на колене в феврале и планировал вернуться на корт во время травяного сезона. В связи с пандемией коронавируса сезон был остановлен в марте и травяные турниры не состоялись. В июне Роджер был вынужден пройти дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене и досрочно завершил сезон.

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В статье: Роджер Федерер
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