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Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками US Open в парном разряде

Теннис
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Теннисистки провели на корте 1 час и 22 минуты

Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками US Open в парном разряде
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Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, стала чемпионкой парного US Open. В финальном матче спортсменки обыграли Николь Меликар и Сюй Ифань.

В. Звонарева/Л.Зигемунд - Н. Меликар и С. Ифань 6:4, 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Зигемунд и Звонарёва трижды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Меликар и Ифань 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В полуфинальном матче US Open Зигемунд и Звонарёва со счётом 5:7, 6:3, 7:5 обыграли россиянок Веронику Кудмерметову и Анну Блинкову.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.

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В статье: Лаура Зигемунд Вера Звонарева
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