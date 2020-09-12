АТР. Зверев в тяжелом матче преодолевает испанца Бусту и выходит в финал US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №7) в супертяжелом матче полуфинальной стадии Открытого чемпионата США побеждает представителя Испании Пабло Кареньо-Бусту (АТР №27).

Для выхода в решающий матч турнира победитель поединка сделал почти невозможное. Проигрывая по ходу матча по сетам 0-2, немец сумел переломить ход игры и вырвал следующие 3 партии.

Счет встречи 3-2 (3-6; 2-6; 6-3; 6-4; 6-3) в пользу Зверева, в активе которого 24 подачи на вылет, 71 виннер, 52% выигранных очков, 8 геймов, выигранных на приеме и 8 двойных ошибок. У его соперника 4 эйса, 37 виннеров, 48% выигранных очков, 7 забранных на приеме геймов и 1 двойная ошибка.

В финальном матче Александр Зверев сыграет против третьей ракетки мира, австрийца Доминика Тима .