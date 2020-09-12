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Доминик Тим: В одном из эпизодов я неудачно поскользнулся и начал чувствовать боли в пятке
Комментарий финалиста турнира
Австрийский теннисист, третья ракетка планеты Доминик Тим прокомментировал
"В одном из эпизодов я неудачно поскользнулся и начал чувствовать боли в пятке. Вынужден был поменять обувь и положить другую стельку. После этого сразу стало лучше. Сейчас болевые ощущения пропали, хотя, возможно, все дело в адреналине. Надеюсь, что к финальной встречи с ногой все будет в порядке.
После первой партии мы оба демонстрировали отличную игру. Два следующих сета вполне могли остаться за Даниилом. Я очень рад, что сумел их выиграть. Поединок получился невероятно интересным, и я счастлив оказаться в финале" - сказал он.
Напомним, что ранее Александр Зверев