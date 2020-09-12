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Доминик Тим: В одном из эпизодов я неудачно поскользнулся и начал чувствовать боли в пятке

Теннис
(1 голосов)

Комментарий финалиста турнира

Доминик Тим: В одном из эпизодов я неудачно поскользнулся и начал чувствовать боли в пятке
UA-Футбол
Новина українською

Австрийский теннисист, третья ракетка планеты Доминик Тим прокомментировал победу в полуфинале Открытого чемпионата США. Его слова цитирует портал АР:

"В одном из эпизодов я неудачно поскользнулся и начал чувствовать боли в пятке. Вынужден был поменять обувь и положить другую стельку. После этого сразу стало лучше. Сейчас болевые ощущения пропали, хотя, возможно, все дело в адреналине. Надеюсь, что к финальной встречи с ногой все будет в порядке.

После первой партии мы оба демонстрировали отличную игру. Два следующих сета вполне могли остаться за Даниилом. Я очень рад, что сумел их выиграть. Поединок получился невероятно интересным, и я счастлив оказаться в финале" - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Зверев вышел в финал US Open.

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В статье: Доминик Тим US Open-2020
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