Прима украинского тенниса Элина Свитолина празднует 26-ой День рождения

Лучшая теннисистка в истории Украины, 5-я ракетка мира Элина Свитолина сегодня, 12 сентября празднует свой 26-ой День рождения.

Для широкой общественности наша спортсменка стала известна в 2010 году, когда она сумела победить на юниорском Роллан-Гаррос. Свой первый взрослый титул она завоевала в 2013 году на турнире Baku Cup, одолев в финале Шахар Пьер и получив 40 тысяч долларов призовых.

Всего на счету Элины 16 побед на турнирах WTA, 14 из которых - в одиночном разряде.

Лучшие результаты на турнирах Большого Шлема:

Rolland Garros - 1/4 финала (2015; 2017)

Australian Open - 1/4 финала (2018; 2019)

US Open - 1/2 финала (2019)

Wimbledon - 1/2 финала (2019)

Наибольшим достижением Свитолиной с уверенностью можно назвать победу на Итоговом турнире 2018 года, где в финале она победила американку Слоан Стивенс. В следующем, 2019 Элина также соревновалась за титул, но в решающем матче уступила австралийке Эшли Барти.

Общая сумма призовых украинки - около 20 миллионов долларов, а самое высокое место в рейтинге - 3 позиция (11 сентября 2017 года).