Наоми Осака – Виктория Азаренко. Что нужно знать о финале US Open

Две экс-первых ракетки мира, две чемпионки турниров Большого шлема – в последний раз теннисистки такого статуса сталкивались друг с другом в финале Открытого чемпионата США в 2013 году, когда Серена Уильямс в трех сетах обыграла Викторию Азаренко. Символично, что тот финал остается последним в карьере 30-летней белоруски…до тех пор, пока сегодня она не выйдет на матч против Наоми Осаки.

Путь к финалу

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❓ One match to go for @naomiosaka . pic.twitter.com/BSfclDlCH1

Виктория Азаренко

Two top-five seeds down, one to go. pic.twitter.com/H3S8ip1g4e