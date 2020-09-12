Наоми Осака – Виктория Азаренко. Что нужно знать о финале US Open

Две экс-первых ракетки мира, две чемпионки турниров Большого шлема – в последний раз теннисистки такого статуса сталкивались друг с другом в финале Открытого чемпионата США в 2013 году, когда Серена Уильямс в трех сетах обыграла Викторию Азаренко. Символично, что тот финал остается последним в карьере 30-летней белоруски…до тех пор, пока сегодня она не выйдет на матч против Наоми Осаки.

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Путь к финалу

Наоми Осака

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One match to go for @naomiosaka. pic.twitter.com/BSfclDlCH1 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Виктория Азаренко

Two top-five seeds down, one to go. pic.twitter.com/H3S8ip1g4e — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Азаренко на пути к первому за 7 лет финалу на Шлеме отметилась двумя волевыми победами – над Каролиной Муховой в 4-м раунде и над Сереной Уильямс в 1/2 финала, которую прежде никогда не побеждала на таком уровне (0-10).

Осака провела три трехсетовых матча (включая триллер с Мартой Костюк в 3-м круге), но при этом ни разу не оказывалась в положении догоняющей.

С точки зрения оппозиции и рейтинга сложнее однозначно было Азаренко – Виктория по пути к решающему матчу убрала с дороги четырех теннисисток из топ-20 посева. Самая статусная победа Осаки приключилась в 4-м раунде, когда японка в двух сетах переиграла 14-ю ракетку US Open Анетт Контавейт.

Как играли на US Open?

- Азаренко с существенным отрывом лидирует на US Open по качеству игры на приеме. В шести матчах белоруска сделала 31 брейк, в то время как у Осаки только 21 успешных геймов на чужой подаче. Виктория конвертировала в брейк 49% своих шансов, Наоми – 36%.

- На подаче ожидаемо преимущество за Осакой. На пути к финалу японка подала 35 эйсов (у Азаренко – 16) и выиграла 81% очков с первого мяча, в то время как Виктория едва ли дотянула до 70%. На второй подаче эффективность Осаки составляет 57%, Азаренко в топ-20 снова не попала.

- Осака в шести матчах на турнире проиграла на своей подаче только 5 геймов и отыграла 76% брейк-поинтов. Азаренко 13 раз отдала свою подачу при 26 брейк-поинтах у соперниц.

- Осака только в матчах с Костюк и Дои совершила больше невынужденных ошибок, чем виннерсов. Всего за 6 игр японка 149 раз пробивала на вылет (24,8 за игру) и допустила 120 невынужденных ошибок (20,0 за игру).

- Азаренко на US Open не так активно атаковала, но и ошибалась меньше. Теннисистка из Минска на пути к финалу настреляла 121 виннерс (20,1 за игру) при 91 помарке (15,1 за игру).

- Осаке на пути к матчу за титул пришлось провести на корте 10 часов и 26 минут. Азаренко свои 6 побед на US Open оформила за 9 часов и 23 минуты.

Главные факты

- Азаренко и Осака непобедимы в так называемом «пузыре» на базе Национального теннисного центра USTA имени Билли Джин Кинг. У Виктории 11-0, а у Наоми – 10-0. Они должны были сыграть в финале перенесенного в Нью-Йорк турнира WTA Premier 5 в Цинциннати, но японка с травмой подколенного сухожилия отдала титул без боя.

- У Осаки 100% показатель побед/поражений в финалах турниров Большого шлема – в 2018 году Наоми на US Open обыграла Серену Уильямс (6:2, 6:4), а спустя несколько месяцев в решающем матче Australian Open справилась с давлением Петры Квитовой (7:6, 5:7, 6:4).

- Азаренко до финалов на мэйджорах также доходила исключительно на харде. Белоруска дважды брала Australian Open в 2012 и 2013 годах, а на US Open в финалах в тех же сезонах каждый раз в трех сетах проигрывала Серене Уильямс.

- Впервые с US Open 1967 года в финале турнира Большого шлема встретятся две двукратных чемпионки мэйджоров. 53 года назад Билли Джин Кинг в Нью-Йорке обыграла Энн Джонс-Хейдон (11:9, 6:4).

- Осака в случае победы на US Open с новой недели вернется в топ-3 мирового рейтинга и вытеснит оттуда Каролину Плишкову. Азаренко благодаря прорыв в Нью-Йорке вернется в топ-15.

- Осака может стать лишь пятой теннисисткой в истории Открытой эры с тремя титулами в трех первых финалах на турнирах Большого шлема. Последней аналогичное достижение в 2001-2002 годах покорилось Дженнифер Каприати.

- Осака или Азаренко в субботу войдут в неофициальный клуб теннисисток с как минимум тремя титулами Большого шлема. Среди действующих теннисисток это удавалось только сестрам Уильямс, Анжелик Кербер и Ким Клейстерс.

- Азаренко – пятая несеянная финалистка на US Open в Открытой эре. Помимо белоруски проделать подобный путь удавалось Винус Уильямс, Ким Клейстерс, Роберте Винчи и Слоан Стивенс. Клейстерс и Стивенс в конце концов стали чемпионками американского Шлема.

- Победа над Осакой выведет Азаренко на чистое пятое место по количеству титулов среди действующих теннисисток. Пока же Виктория делит эту строку с Симоной Халеп – по 21 титулу.

- Азаренко после US Open выйдет на шестое место в истории по призовым (как минимум 32 млн долларов), а Осака в 22 года станет 28-й теннисисткой, чьи доходы на корте достигнут отметки в 15 миллионов долларов.

История личных встреч

Два из трех очных матчей финалистки US Open провели на турнирах Большого шлема.

Первое знакомство Осаки и Азаренко произошло четыре года назад на Australian Open – белоруска в третьем раунде легко разбила будущую первую ракетку мира (6:1, 6:1). К слову, Наоми в статусе квалифайера за круг до этого обыграла нашу Элину Свитолину (6:4, 6:4).

Спустя два года Осака за несколько месяцев до своего триумфа на US Open отомстила Азаренко в первом раунде турнира в Риме (6:0, 6:3). Пять брейков против одного – в тот день японка была неуязвимой.

Наконец, в прошлом году Осака в статусе лидера посева чуть не проиграла Азаренко во втором раунде Ролан Гаррос. Виктория вела 6:4, 4:2, но довести матч до победной точки так и не смогла – камбэк Осаки в трех сетах (4:6, 7:5, 6:3).

А что думают букмекеры?

Хотя Виктория Азаренко на US Open прошла больше статусных соперниц и выбила в полуфинале саму Серену Уильямс, фактор непобедимости Наоми Осаки в решающих матчах в глазах букмекеров перевешивает великолепную форму белоруски, ведь у подопечной Вима Фиссета 4-0 в финалах на турнирах Большого шлема и WTA Premier Mandatory & Premier 5.

Осака и Азаренко обладают сильными волевыми качествами, поэтому резонно предположить, что финал US Open затянется на максимальные три сета. По такому сценарию проходили три из четырех предыдущих финалов Виктории на турнирах Большого шлема, а Наоми в прошлом году сыграла три сета в решающем матче на Australian Open.

Где смотреть?

На территории Украины решающий матч Открытого чемпионата США между Наоми Осакой и Викторией Азаренко в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 1. Теннисистки выйдут на корт 12 сентября в 23:00 по киевскому времени.

Прогноз: победа Наоми Осаки в трех сетах