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Свитолина: Мы решили, что хорошая физическая форма - это должен быть мой приоритет
Комментарий теннисистки
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) рассказала о возвращении к соревнованиям после карантинной паузы.
"После отдыха я 1,5 месяца готовилась, очень интенсивно занималась физической подготовкой. Неудачное выступление в Швейцарии меня немножко напугало. Я люблю играть на грунте и всегда стараюсь хорошо сыграть на этом покрытии.
Тогда у меня не было подготовки перед турниром в Монтре. Сейчас мы решили, что хорошая физическая форма - это должен быть мой приоритет. Большую часть времени я уделяла именно фитнесу, далее 2,5 недели я играла с теннисистами разного уровня, чтобы больше входить в турнирный процесс.
После такой длительной паузы возвращаться может быть очень трудно и различные могут возникать ситуации. Это непростой период, но мы все в одинаковом положении. Может быть, для тех, кто уже сыграл в США, это не в новинку.
Но там был хард, поэтому, надеюсь, что здесь, на грунте, у меня будет преимущество", - сказала она.
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