Свитолина: Мы решили, что хорошая физическая форма - это должен быть мой приоритет

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) рассказала о возвращении к соревнованиям после карантинной паузы.

"После отдыха я 1,5 месяца готовилась, очень интенсивно занималась физической подготовкой. Неудачное выступление в Швейцарии меня немножко напугало. Я люблю играть на грунте и всегда стараюсь хорошо сыграть на этом покрытии.

Тогда у меня не было подготовки перед турниром в Монтре. Сейчас мы решили, что хорошая физическая форма - это должен быть мой приоритет. Большую часть времени я уделяла именно фитнесу, далее 2,5 недели я играла с теннисистами разного уровня, чтобы больше входить в турнирный процесс.

После такой длительной паузы возвращаться может быть очень трудно и различные могут возникать ситуации. Это непростой период, но мы все в одинаковом положении. Может быть, для тех, кто уже сыграл в США, это не в новинку.

Но там был хард, поэтому, надеюсь, что здесь, на грунте, у меня будет преимущество", - сказала она.