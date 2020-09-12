  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина: Мы решили, что хорошая физическая форма - это должен быть мой приоритет
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина: Мы решили, что хорошая физическая форма - это должен быть мой приоритет

Теннис
(1 голосов)

Комментарий теннисистки

Свитолина: Мы решили, что хорошая физическая форма - это должен быть мой приоритет
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) рассказала о возвращении к соревнованиям после карантинной паузы.

"После отдыха я 1,5 месяца готовилась, очень интенсивно занималась физической подготовкой. Неудачное выступление в Швейцарии меня немножко напугало. Я люблю играть на грунте и всегда стараюсь хорошо сыграть на этом покрытии.

Тогда у меня не было подготовки перед турниром в Монтре. Сейчас мы решили, что хорошая физическая форма - это должен быть мой приоритет. Большую часть времени я уделяла именно фитнесу, далее 2,5 недели я играла с теннисистами разного уровня, чтобы больше входить в турнирный процесс.

После такой длительной паузы возвращаться может быть очень трудно и различные могут возникать ситуации. Это непростой период, но мы все в одинаковом положении. Может быть, для тех, кто уже сыграл в США, это не в новинку.

Но там был хард, поэтому, надеюсь, что здесь, на грунте, у меня будет преимущество", - сказала она.

Напомним, что сегодня Свитолина празднует День рождения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...