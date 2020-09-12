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Ястремская тренируется в Риме перед началом турнира. Фото
Украинка настроена решительно
Украинская теннисистка, двадцать пятая ракетка мира Даяна Ястремская продолжает подготовку к турниру в Риме (Италия). Фото с вечерней тренировки она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что сегодня свой День
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