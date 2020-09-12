Ястремская тренируется в Риме перед началом турнира. Фото

Украинская теннисистка, двадцать пятая ракетка мира Даяна Ястремская продолжает подготовку к турниру в Риме (Италия). Фото с вечерней тренировки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что сегодня свой День рождения празднует Элина Свитолина.