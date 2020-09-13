Осака побеждает Азаренко и становится двукратной чемпионкой US Open

Японская теннисистка, девятая ракетка планеты Наоми Осака победила на Открытом чемпионате США. В решающем матче за титул она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко (WTA №27).

Счет поединка 2-1 (1-6; 6-3; 6-3) в пользу Осаки, в активе которой 6 подач на вылет, 34 виннера, 51% выигранных очков, 5 геймов выигранных на приеме и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 3 эйса, 30 виннеров, 49% выигранных очков, 5 геймов выигранных на приеме и 2 двойные ошибки.

Путь к победе:

R128: Мисаки Дои (Япония) 6:2; 5:7; 6:2.

R64: Камилла Джорджи (Италия) 6:1; 6:1.

R32: Марта Костюк (Украина) 6:3; 6:7; 6:2.

R16: Анетт Контавейт (Эстония, 14) 6:3; 6:4.

QF: Шелби Роджерс (США) 6:3; 6:4.

SF: Дженнифер Брейди (США, 28) 7:6; 3:6; 6:3.

F: Виктория Азаренко (Беларусь) 1:6; 6:3; 6:3.

Осака выиграла свой второй US Open, третий турнир Большого Шлема и шестой титул в карьере. Благодаря этой победе теннисистка поднимется на третью строчку мирового рейтинга WTA.