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Осака побеждает Азаренко и становится двукратной чемпионкой US Open
Японка в тяжелом матче одолела белорусскую соперницу
Японская теннисистка, девятая ракетка планеты Наоми Осака победила на Открытом чемпионате США. В решающем матче за титул она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко (WTA №27).
Счет поединка 2-1 (1-6; 6-3; 6-3) в пользу Осаки, в активе которой 6 подач на вылет, 34 виннера, 51% выигранных очков, 5 геймов выигранных на приеме и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 3 эйса, 30 виннеров, 49% выигранных очков, 5 геймов выигранных на приеме и 2 двойные ошибки.
Путь к победе:
R128: Мисаки Дои (Япония) 6:2; 5:7; 6:2.
R64: Камилла Джорджи (Италия) 6:1; 6:1.
R32: Марта Костюк (Украина) 6:3; 6:7; 6:2.
R16: Анетт Контавейт (Эстония, 14) 6:3; 6:4.
QF: Шелби Роджерс (США) 6:3; 6:4.
SF: Дженнифер Брейди (США, 28) 7:6; 3:6; 6:3.
F: Виктория Азаренко (Беларусь) 1:6; 6:3; 6:3.
Осака выиграла свой второй US Open, третий турнир Большого Шлема и шестой титул в карьере. Благодаря этой победе теннисистка поднимется на третью строчку мирового рейтинга WTA.