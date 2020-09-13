Наоми Осака: Я подумала, что будет очень стыдно проиграть меньше чем за час

Японская теннисистка, девятая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала победу в финале Открытого чемпионата США. Ее слова цитирует Eurosport:

"Во-первых, хочу поздравить Вику. Я как раз больше не хочу играть против тебя финалы. Удовольствие мне это не принесло, матч получился очень тяжелым. Но ты меня вдохновляшь, потому что раньше я смотрела твои матчи на US Open. А теперь у меня была возможность с тобой сыграть, и я многому научилась. Спасибо.

Я всегда видела, как все падают после матчбола. Но я подумала, что так можно травмироваться - и решила сделать это безопасно.

Я подумала, что будет очень стыдно проиграть меньше чем за час. Поэтому нужно постараться изо всех сил и избавиться от очень плохого настроения" - сказала она.