Полуфиналиста US Open оштрафовали на 3 тысячи долларов за неспортивное поведение

Российский теннисист, пятая ракетка планеты Даниил Медведев выплатит штраф в размере 3 тысяч долларов за неспортивное поведение во время полуфинального матча Открытого чемпионата США против австрийца Доминика Тима (АТР №3).

Во время одного из розыгрышей в поединке россиянин попросил главного рефери использовать опцию повтора, но судья отказал теннисисту, аргументировав это тем, что решение пересматривать уже поздно. После этого Медведев ушел в сторону сетки и начал спорить с арбитром.

Это посчитали как нарушение правил и наложили на спортсмена штраф.