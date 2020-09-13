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Полуфиналиста US Open оштрафовали на 3 тысячи долларов за неспортивное поведение

Теннис
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Россиянин выплатит штраф

Полуфиналиста US Open оштрафовали на 3 тысячи долларов за неспортивное поведение
UA-Футбол
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Российский теннисист, пятая ракетка планеты Даниил Медведев выплатит штраф в размере 3 тысяч долларов за неспортивное поведение во время полуфинального матча Открытого чемпионата США против австрийца Доминика Тима (АТР №3).

Во время одного из розыгрышей в поединке россиянин попросил главного рефери использовать опцию повтора, но судья отказал теннисисту, аргументировав это тем, что решение пересматривать уже поздно. После этого Медведев ушел в сторону сетки и начал спорить с арбитром.

Это посчитали как нарушение правил и наложили на спортсмена штраф.

Напомним, что ранее Наоми Осака победила в финале US Open.

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В статье: Даниил Медведев
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